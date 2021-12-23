كلمة مسيئة تعرض سمية الخشاب لانتقادات حادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة سمية الخشاب من خلال حسابها الخاص في “تويتر” نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات، إلا أنها قوبلت من بعض متابعيها بالاستهجان والانتقادات الحادة بسبب كلمة تخللت نصيحتها واعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجوز أن تخرج من فنانة تُعتبر قدوة لكثير من الشبان والشابات.

ونشرت سمية عبر حسابها صورة لها وكتبت عليها: “ذاكروا وبطلوا مرقعة”، وعلّقت على الصورة بقولها: “المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية”، لتنفجر التعليقات مستنكرةً لفظ “مرقعة” الذي استخدمته سمية، في حين علّق آخرون بكلمات تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء.

من ناحية أخرى، تستعد سمية الخشاب للتعاون مع الفنان القدير حسن يوسف في مسلسل جديد بعنوان “ظروف خاصة”، من تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وتظهر فيه بلوك مميز سوف يكون مفاجأة لجمهورها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال سمية الخشاب، مشاركتها في بطولة مسلسل “موسى” الى جانب: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدية.