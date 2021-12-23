صديقات الماضي يَلْتَقِينَ ليلة رأس السنة على “شاهد VIP”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشويق ومغامرة تعيشها صديقات الطفولة معاً في ليلة يفترض أن تكون مميزة، لكنها ستحفل بالكثير من الأحداث في حلقة “سنة جديدة” من سلسلة “خارج السيطرة”، من إنتاج “استوديوهات MBC”، والتي تُعرض على “شاهد VIP”.

في سياق الحلقة، تجتمع أربعة من صديقات الطفولة في منزل إحداهن، احتفالاً بقدوم السنة الجديدة، لكن وبعد مرور بضع ساعات من اجتماعهن، تبدأ ذكريات الماضي بمطاردتهن، فتخطط إحداهن للانتقام من الأخرى، وتتهمها بأنها السبب في حادث حصل معهن سابقاً، ليتحوّل الاحتفال إلى لقاء تصفية حسابات حاملاً معه الكثير من علامات الاستفهام.

يارى قاسم

توضح يارى قاسم وهي إحدى بطلات العمل أن “دور أسيل الذي أقدمه، يتسم بالهدوء وسنفهم سريعاً أسباب هذا الهدوء، في شخصية تحمل الكثير من الانفعالات الداخلية، إلى أن تنقلب هذه الشابة من هادئة إلى شكل صادم تقلب الأحداث رأساً على عقب وتزيد من الغموض”. وتضيف بالقول: “أننا نرى منذ البداية أموراً غير مفهومة في تعاملاتها مع كل ما يحصل معها وحولها”، مشيرة إلى أن “جميع الشخصيات في هذا المشروع ميالة إلى الشر، الذي يزيد بحسب المواقف التي توضع فيها، لكننا سنرى ما يعادل الشر من طيبة في مكان ما”. وعن وقوفها أمام كاميرا المخرج محمد وفا، تقول “أنه أدار المشروع بطريقة غريبة، وقد علمتني هذه التجربة أشياء جديدة وجعلتني أبتعد عن طريقتي المعتادة في التمثيل”.

المخرج محمد وفا

من جانبه، يقول المخرج محمد وفا الذي يخوض تجربته الأولى في عالم الإخراج أنه “عادة ما يأتي المنتج المنفذ من مكان ما لا علاقة له بالإخراج، لكن ما حصل معي كان العكس إذ أنني مخرج في الأساس، وعملت في مجال الإنتاج لأضيف فنياً له”. ويردف بالقول أن “عملنا الحالي ليس رعباً بل هو من نوع التشويق، يعتمد على عنصر الغموض، وأعتمد على الدراما والقصة كمحرك رئيسي، وهناك معطيات كثيرة استخدمتها لتميز مشاهد الفلاش باك عن مشاهد المونولوج، والمواجهات والصدامات”. ويؤكد أن “العمل كان مليئاً بالتحديات لأن الشخصيات صعبة ومركبة، ما استلزم فترة تحضير قبل بدء التصوير”. ويثني على التعاون الذي وجده من “استوديوهات MBC”، “لأن العمل لا يصل إلاّ بمنظومة متكاملة، ولأن المخرج يحتاج إلى فريق كبير لتقديم قصته بالشكل المطلوب والمنتظر، لذا كانت “استوديوهات MBC”، الداعم الكبير إنتاجياً لتحويل الصورة التي أراها إلى حقيقة، وقد تعاملنا مع الموضوع وكأنه فيلم سينمائي وليس حلقة ضمن سلسلة”.

الجدير بالذكر ان حلقة “سنة جديدة” من بطولة يارى قاسم، دارين البايض، فاي فؤاد، هدير عبد الناصر وآخرين وإخراج محمد وفا..

تُعرض سلسلة “خارج السيطرة” من إنتاج “استوديوهات MBC” كل سبت على “شاهد VIP”.

تُعرض حلقة “سنة جديدة، أنتِ جديدة” من سلسلة “خارج السيطرة”، السبت 25 ديسمبر 2021 على “شاهد VIP”.