بعد 10 سنوات.. أحمد سعد يكشف عن مفاجأته للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن تحضيره لمفاجأة جديدة يعود بها الى جمهوره بعد غياب عشر سنوات عن الساحة الفنية.

ونشر سعد صورة له، وكتب معلّقاً عليها: “خبر حلو بالنسبالي، إني بعد مرور أكتر من ١٠ سنوات ما عملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريباً مزيكا”.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية “ع الدوغري”، وهي ديو غنائي جمعه بالفنان مصطفى حجاج، وحقق نجاحاً كبيراً فور طرحه على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأعلن سعد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” عن صدور أغنيته “منستغناش”، وهي من كلمات أمير عشماوي، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو… وتقول كلماتها: “هعوّد نفسى على بُعدَك منستغناش حقيقي خسرت من وقتي وعمرى بلاش… وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش… حاجات في حياتي عديتها ومبحسبهاش… بشوفك فيها زي خيال وحد مجاش وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش”.