شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية آمون ستار: ممكن أغنى مهرجانات قريب لأن كلامها كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقة جديدة من برنامج "ع الرايق" حلت المطربة الأمريكية أليز ليبيك، الشهيرة بلقب "آمون ستار"ضيفة على البرنامج مع الزميلة سارة صلاح، والمعروض على تليفزيون ”الخليج 365”، وخلال الحلقة كشفت عن سبب اختيارها لقب "آمون ستار"، وحبها للأكلات المصرية و لأغانى المهرجانات.

وقالت أليز ليبيك، " اخترت اسمى آمون ستار لأنى بحب آمون، عندما كنت في زيارة للأهرامات وكانت تجربة غريبة عليا وكنت بمفردى داخل الهرم وفوجئت بانطفاء الأنوار عليا لمدة 3 مرات وآخر مرة ربع ساعة ومن وقتها قررت أن يكون لقبي مستوحى من تلك اللحظة، ودخلت في لحظتها في حالة وحي وتأمل عندما وجدت نفسي أرى وأتخيل تفاصيل من زمن الفراعنة وكأني سافرت بالزمن، وتجسدت أمامي صورة للإله آمون، وشعرت أنها لحظة حقيقية وليست مجرد خيالات

وأضافت أليز ليبيك، فى حديثها: " بحب الفول جدا من الأكلات المصرية والطعمية بأكلها بس مش أوى وبحب الكفتة والطحينة والملوخية، كل حاجة ممكن تتخيلها تعملها في أمريكا مفيش قواعد لكن هنا في القاهرة في قواعد وقيم وأنا دائما بفضل القيم و القواعد ومش بفضل الحياة في أمريكا، وممكن أغنى مهرجانات و أقدم أغنية قريب وبحب المهرجانات لان الكلام كوميدى ومش بيأخد طابع الجد".