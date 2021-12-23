شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دعم من إيمي سمير غانم لشقيقتها بعد ظهورها في مؤتمر اليونيسف: ربنا يوفقك ويكرمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة دعم لشقيقتها النجمة دنيا سمير غانم، بعد ظهورها الأخير في مؤتمر اليونيسف أمس، كونها سفير المؤسسة للنوايا الحسنة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لشقيقتها وكتبت "ربنا يوفقك ويكرمك بحبك".



بوست ايمي سمير غانم

وحرصت دنيا، أمس، على نشر عدة صور لها من حضورها مؤتمر اليونيسف، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للتعليق على مشاركتها، حيث كتبت قائلة "سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بخدم الأطفال، النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء، وبتمني اننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم".