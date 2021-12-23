شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد بإطلالة مغربية فى حفله بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا بالقرية العالمية بدبي على المسرح الرئيسي مساء الثلاثاء، وأطل لمجرد بالزى المغربي التقليدي.

وعبر لمجرد عن سعادته واشتياقه للقاء جمهور دبي خلال كلمته على المسرح وقال: "سعيد بكم وبحماسكم وأشكر لكم حضوركم وسعيد بوجودي بدبي الحبيبة التي اشتقت لزيارتها".

وقدم لمجرد خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه أبرزها؛ "أنت معلم" و"غزالى" و"انساى" وغيرها، وسط حماس كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغانيه في أجواء من المتعة والفرح.

واحتفل لمجرد مؤخرا بأغنيته "انت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015، ووصولها إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وكتب سعد عبر حسابه على انستجرام، قائلاً: "لم ننس أبدًا مليار مشاهدة فلنحقق ذلك".

وطرح سعد لمجرد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انتى حياتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحثت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وتأتى طرح أغنية "انتى حياتى" بعدما حقق نجاحًا من خلال طرحه لأغنية "السهرة صباحى" وهى أغنية تريو جمعته بالمطرب صابر الرباعى والمطرب ريدوان، والتي تصويرها على طريقة الفيديو كليب والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما الكلمات باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.