شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "من غمضة عين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال أغنيته الجديدة "من غمضة عين" عبر يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر محمد نصار، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتقول مطلعها: "بتفوت الأيام فى البعد سنين.. على أى اتنين سابوا بعض وهم خلاص عارفين مش راجعين".

وطرح رامى جمال مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وطرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.