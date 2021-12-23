شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صور من 43 سنة.. محمد صبحى مع نادية لطفى فى كواليس فيلم "وراء الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان الكبير محمد صبحى، ذكريات تصوير فيلم "وراء الشمس"، أمام النجمة الراحلة نادية لطفى، الذى عرض لأول مرة فى دور السينما منذ أكثر من 43 عاما وتحديدا يوم 3 سبتمبر 1978، وشارك فى بطولته رشدى أباظة وشكرى سرحان ومحمود المليجى ومنى جبر وأحمد زكى.

ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورا من كواليس تصوير الفيلم، جمعته مع النجمة نادية لطفى، صحبها بتعليق: "من فيلم وراء الشمس 1978".

وكان النجم محمد صبحى، أحيا مؤخرا ذكرى وفاة زوجته السيدة نيفين رامز، التى حلت يوم 6 ديسمبر، ونشر صبحى عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة له مع زوجته، مصحوبة بتعليق: "زوجتى الحبيبة فى مثل هذا اليوم رحلتى عنا.. خمس سنوات مؤلمة وصعبة.. ولكنك معنا وبيننا.. أراكِ وتحدثينى.. تنظرى لى فى عسراتى فأبتسم وتقوى عزيمتى.. انتى مثال للمرأة الصادقة المخلصة المعطية بلا حدود.. المضحية بفخر.. أعطيتنا الكثير.. انتى الطاقة الجميلة التى صنعت كل ما أنا فيه.. ولك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن أكون محمد صبحى".



محمد صبحى ونادية لطفى



محمد صبحى



محمد صبحي