شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم الإثارة والتشويق الجديد Ambulance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal أول تريلر لـ فيلمها الجديد Ambulance، الذى سيصل دور العرض في 8 أبريل من العام المقبل 2022، بـ دور العرض حول العالم، واحتوى الفيديو الترويجيى الذى وصلت مدته إلى دقيقتان و 57 ثانية على مشاهد تشويقية للعمل الجديد.

يدور فيلم Ambulance حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.

كما يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.

ومازال النجم دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، يتجاهل طلب النجم العالمي فين ديزل، للانضمام للجزء العاشر من السلسلة، يثير تساؤلات الكثيرين، فبعد ان كتب الأخير بوست على العلن يفتح من خلاله صفحة جديدة مع ذا روك، بعد شائعات عن وجود خلافات بينهما منعت الأول من المشاركة فى الجزء الأخير، امتنع روك عن الرد أو التصريح بأي شئ فى تجاهل تام لطلب ديزل.