شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين أحمد كامل: اخترت حالة توحد متوسطة فى "حلم حياتى" حتى تصل الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أبطال حكاية " حلم حياتى"، من مسلسل "إلا أنا" ضيوفا على تليفزيون الخليج 365، وهم مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وياسر صادق ومخرجة العمل ياسمين أحمد كامل.

وقالت المخرجة ياسمين أحمد كامل:" جالى المسلسل من تامر مرتضى ومصطفى العوضى قصتهم وفكرة يسرى الفخرانى وأنا بشكرهم جدا جدا لترشيحى للعمل لأنهم كدة واثقين فيا، وإنى هعمل حاجة كويسة وبشكرهم جدا لثقتهم فيا، لأنه عمل تقيل ومش أى مخرج يقدر يعمله صح فى الوقت ده والفضل ليهم".

وأضافت المخرجة ياسمين أحمد كامل:"اللى أنا عاوزة أوضحه بالذات في قضية التوحد، إن فيه ناس كتير بتقول ده مش توحد أنا عمرى ما هقدر أناقش درجات التوحد، أنا هختار نموذج واحد أناقشه وأنا شايفة من النموذج ده أنه هيوصل ويؤدى رسالة صح وهيوصل للناس، وكان هدفى من العمل أنه يبقى إنسانى بحت لو موصلكش خديجة هيوصل مروة واخترت نموذج التوحد ده ليه عشان ده أنسب نموذج للدراما عشان يوصل صح".

ويسلط المسلسل الضوء على أسرة مايان السيد (خديجة)، وكيفية تعاملهم مع حالتها والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها، وتجسد مايان خلال أحداث الحكاية دور فتاة مصابة بالتوحد، وتواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها.

يذكر أن حكاية "حلم حياتى"، كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، وبطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.



مايان السيد والمخرجة ياسمين أحمد كامل (1)



مايان السيد والمخرجة ياسمين أحمد كامل (2)



مايان السيد والمخرجة ياسمين أحمد كامل (3)



مايان السيد والمخرجة ياسمين أحمد كامل (6)



مايان السيد



ندوة أبطال حكاية حلم حياتى من مسلسل إلا أنا (2)