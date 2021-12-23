شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر أوليمبى لحكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على حكاية "تقلها دهب" البوستر الرسمي قبل عرضها 25 ديسمبر الجارى على شبكة قنوات"dmc"، وهى الحكاية التاسعة والأخيرة من حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، وتتطرق لحياة بطلات مصر في الأولمبياد.

الحكاية الجديدة تجسد قصة حياة بطلات مصر في الأولمبياد، وهن: هداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف بطلة الكاراتيه، وسمر حمزة بطلة المصارعة.

وكانت أكدت الفنانة هند عبد الحليم لـ"الخليج 365" أنها تجسد دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو الأخيرة.

بينما تجسد الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021.

وتجسد الفنانة هلا السعيد شخصية بطلة مصر في المصارعة اللاعبة سمر حمزة والتي شاركت في أولمبياد طوكيو الأخيرة 2021