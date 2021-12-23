شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: خديجة فى "حلم حياتى "مستوحاة من شخصية حقيقية اسمها ميريام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مايان السيد إنها استقبلت خبر مشاركتها فى حكاية "حلم حياتى"، من مسلسل "إلا أنا"، وكانت وقتها متواجدة داخل سيارة مع صديقتها المفضلة "ملك"، ووافقت فوراً لأنها تحب قصص "إلا أنا"، وكانت من أشد متابعى حكايات هذا المسلسل .

وأضافت مايان: شعرت بالخوف والمسئولية جداً، وبدأت فى تجهيز وتحضير الشخصية فترة طويلة مع المخرجة ياسمين أحمد كامل وذهبنا سويا إلى مراكز تخاطب، لافتة إلى أن أول كلمة قالتها مخرجة العمل "أنا جوجل بتاعك ومتقلقيش وأنا بقابل دكاترة متخصصين فى المرض ده".

وتابعت مايان السيد خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365"، ان شخصية خديجة مستوحاة من شخصية حقيقية تدعى "ميريام"، ووصفتها بأنها مبهجة وموهوبة وصوتها حلو، وإجتماعية وخجولة، وأول ماشافتنى حضنتى وحبوبة جداً".

من جانبها قالت مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل، قائلة: "إن التوحد هو بحر كبير، ومن كتر ما أنا توهت حسيت إن هفشل واعتذرت عن العمل، وحتى الآن لم يكن واضح للجميع، واخترت حالة بسيطة وهى شخصية ميريام لأنها أكتر شخص حسيته وأخدت منها كل تفاصيلها، لكى أقدم الرسالة للجمهور عن طريق الدراما.

وأشارت ياسمين إلى أنها اختارت نوع بسيط من التوحد، لافتة إلى أنها أخدت مواقف من حياة ميريام لكى تصل بشكل سليم ومظبوط للجمهور، واختارت الواقع لكى يصل للجمهور بشكل مبسط، مؤكدة أن هذا العمل ليس إجتماعى ولكنه إنسانى وطنى بحت.

حكاية "حلم حياتى"، من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، منة عرفة، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتناقش الحكاية فكرة التوحد، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة، وتعرض حالياً على قنوات DMC.



مايان السيد



مايان السيد



المخرجة ياسمين أحمد كامل



منة عرفة والمخرجة ياسمين أحمد كامل



مايان السيد