شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث سيارة .. فادى خفاجة: "شوية كدمات بسيطة ودعوات الناس نجتنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان فادى خفاجة، عن نجاته من الموت وتعرضه للإصابة بعد أن صدمته سيارة ليلة أمس، مشيرا إلى أن إصابته عبارة عن كدمات بسيطة، وأن دعوات المحبين والمخلصين له هى سبب نجاته، مقدما الشكر لدعمهم وسؤالهم عنه بعد الحادث.

وكتب فادى، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، عملت حادثة امبارح وعربية خبطتنى وحصل شوية كدمات بسيطة، وربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف، أحب أشكر من كل قلبى كل اخواتى وأهلى وأصحابى ومتابعينى اللى كلمونى امبارح سواء على الموبايل أو رسائل الواتس أو على الفيس بوك وسألو عليا ودعولى، ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم أبدا ولا من دعمك يا أغلى الناس، دعوات المحبين والمخلصين هيا اللى نجتنى، أشكركم بجد، فعلا حب الناس نعمة كبيرة أوى من ربنا عز وجل".



فادى خفاجة

وكان الفنان فادى خفاجة، كشف فى صورة نشرها صباح اليوم، الخميس، عن تعرضه للإصابة فى أذنه دون الكشف عن تفاصيل وسبب الإصابة التى ألزمته دخول المستشفى للعلاج، حيث نشر صورة له على سرير المستشفى، ويظهر فيها نزف الدم من أذنه اليسرى.

ونشر فادى، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. اللى قالى نجمك خفيف والله العظيم صدق".