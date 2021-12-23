شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يطرح أحدث أغنياته "فى غمضة عين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال أحدث أغنياته "فى غمضة عين" من كلمات الشاعر محمد نصار، وألحان مدين والموزع احمد عبد السلام.

وسبق أن كشف رامى جمال، عن موعد طرح ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سوف يطرح فى شهر ديسمبر الجارى، ولكن لم يكتب اليوم بالتحديد، كما شوق جمهوره للألبوم، مؤكدا أنه سوف يحمل العديد من المفاجآت فى الأغانى.

وطرح رامى جمال مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه، ومن كلمات جمال الخولى، توزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

كما طرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.