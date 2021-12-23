شكرا لقرائتكم خبر عن "المواطن مصرى".. 30 عامًا على العرض الأول لفيلم صنع انطلاقة عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرب أكتوبر المجيدة، كانت ملحمة مصرية خالصة تضافرت فيها الروح المصرية وجمعت بين جميع ابنائها، لذا كانت معركة العبورمادة خصبة لأصحاب الخيال الروائى والحكايات الدرامية النابعة من حال الوطن، ووسيلة للتعبير عن حال الموطن المصرى زمن الحرب، ومن الأفلام التى عبرت عن المصريين، كان فيلم المواطن مصرى، المأخوذ عن رائعة الأديب الكبير يوسف القعيد "الحرب فى بر مصر".

وعرض فيلم "المواطن مصرى" لأول مرة منذ 30 عامًا وبالتحديد 23 ديسمبر عام 1991، وهو بطولة الممثل العالمي عمر الشريف وعزت العلايلي وصفية العمري وعدد كبير من الفنانين منهم عبدالله محمود والمنتصر بالله وحسن حسنى وأشرف عبد الباقى وإنعام سالوسة، أدار التصوير المصور والممثل طارق التلمساني، وقصة يوسف القعيد وسيناريو وحوار محسن زايد وموسيقى ياسر عبد الرحمن ومن إخراج صلاح أبو سيف.



فيلم "المواطن المصرى" (1)

يرصد فيلم "المواطن مصرى" قصة عمدة يُدعى عبد الرازق الشرشابي (عمر الشريف) حين يُطلب ابنه الأصغر توفيق (خالد النبوي) للتجنيد، فترفض زوجته (صفية العمري) ذهاب ابنها، فيقترح عليه أحد الأشخاص بإرسال من ينتحل صفة ابنه للتجنيد بدلًا منه. بالفعل بعد ترهيب وترغيب يقنع أبًا فقيرًا يُدعى عبد الموجود (عزت العلايلي) بإرسال ابنه مصري (عبد الله محمود) للتجنيد بالرغم من أنه هو وحيد أمه وأبيه مقابل أن يعطيه خمسة أفدنة، وبالفعل يذهب مصري للجيش باسم ابن العمدة.

استطاع عبدالله محمود خلال الفيلم أن يثبت موهبته أمام النجم العالمي عمر الشريف والفنان الراحل عزت العلايلي، حيث جسد شخصية مصرى الذى يقبل والده أن يذهب للجيش بدلا من ابن العندة، ويعد دوره فى الفيلم نقلة سينمائية قادته بعدها للعديد من الأدوار والشخصيات التى قدمها بجدارة.

ورغم أن النجم عمر الشريف ذكر أن تصوير جميع مشاهده بالفيلم تمت في 12 يوم إلا أن الفيلم يعتبر من العلامات المميزة فى مشواره الفنى الطويل، كما حصل الفيلم على المرتبة 98 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية حسب استفتاء لنقاد سينمائيين ومثقفين قام به مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2013 في الدورة العاشرة للمهرجان.