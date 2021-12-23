إسعاد يونس تنجح في إنهاء صلح نصر محروس وبهاء سلطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نجحت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في إنهاء الصلح بين المنتج نصر محروس والمطرب بهاء سلطان.

وشهد برومو الحلقة الجديدة ببرنامج "صاحبة السعادة" التي كان ضيوفها نصر محروس وبهاء سلطان، لحظة إنهاء الخلاف بينهما، حيث ظهرت إسعاد يونس وهي تقول لنصر محروس: "لو جبتلك بهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها: "بهاء free من نصر محروس"، لتستقبل إسعاد الأمر بـ"زغرودة"داخل الأستديو.

كما عرض البرومو أيضا، لحظة توقيع نصر محروس على ورقة الصلح والتنازل عن أي حق له، ووجه بهاء سلطان، الشكر لإسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.

جدير بالذكر أن حساب قناة dmc عبر "فيسبوك" علق على برومو الحلقة، قائلا: "لحظة الصلح التاريخية بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس.. انتظروها في حلقة خاصة ومميزة مع صاحبة السعادة يوم الاثنين القادم الساعة 11 مساء".