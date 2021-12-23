15 صورة من رحلة إيمي سمير غانم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدت الفنانة إيمي سمير غانم، مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، وظهرت في رحلتها بالمملكة العربية السعودية، أمام الكعبة المشرفة وبئر عذق.

وشاركت إيمي، متابعيها وجمهورها، صورا ومقاطع فيديو من رحلتها بالعمرة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب، والتزمت بارتداء "الكمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ونرصد لكم 15 صورة من رحلة "إيمي" ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال أدائها العمرة التي تُعد إحدى الأمنيات التي كانت تتمناها بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

ورحلت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بـ كورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.