فادي خفاجة ينشر صورته في المستشفى: "عربية خبطتني والدعوات نجتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان فادي خفاجة عن تعرضه لحادث، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ونشر تفاصيله، وصورة من داخل المستشفى.

وعن تطورات حالته الصحية وتفاصيل ما تعرض له، قال "الحمد لله رب العالمين.. قدر الله وما شاء فعل.. عملت حادثة امبارح وعربية خبطتني. وحصل شوية كدمات بسيطة. وربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف. أحب أشكر من كل قلبي كل اخواتي وأهلي وأصحابي ومتابعيني اللي كلموني امبارح سواء عالموبايل أو رسائل الواتس أو عالفيسبوك وسألو عليا ودعولي".

وتابع "ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم أبدا ولا من دعمك يا أغلى الناس، دعوات المحبين والمخلصين هيا اللي نجتني. أشكركم بجد، فعلا حب الناس نعمة كبيرة أوي من ربنا عز وجل االحمد لله والشكر لله".

وكان قد شارك جمهوره صورة من داخل المستشفى، وعلق "اللي قالي نجمك خفيف والله العظيم صدق".

جدير بالذكر أن فادي خفاجة شارك بطولة حكاية "حلوة اللقطة" من الجزء الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، أمام هاني عادل، وميرنا نور الدين.