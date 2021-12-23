كوثر شفيق.. تزوجت عزالدين ذو الفقار وتشاجرت مع نجاة بسبب الغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة كوثر شفيق اليوم بعيد ميلادها الـ89 ، وتعبتر واحدة من جميلات السينما المصرية التي على الرغم من مشاركاتها الفنية المحدودة (7 أفلام)، كانت صاحبة أحداث زخمة في حياتها.

الخليج 365 يستعرض لكم في السطور التالية أبرز المحطات في حياة هذه الجميلة التي جمعتها بالمخرج الكبير عزالدين ذو الفقار 5 سنوات من الزواج:

بين ليلى مراد وفاتن حمامة

بدأت كوثر شفيق أولى أدوراها في فيلم "الحياة الحب" مع الفنانة ليلى مراد، لتتوالي عليها العروض الفنية وتشارك في "الحب الكبير" مع سعاد حسني، و"الوسادة الخالية" مع العندليب عبد الحليم حافظ، و"الحرام" مع عبدالله غيث، و"عدو المرأة" مع الدنجوان رشدي أباظة، و"الخروج من الجنة" مع هند رستم، إلى أن قدمت في العام 1979 آخر أعمالها "لا عزاء للسيدات" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

الزواج الصعب

في العام 1954، تزوجت كوثر شفيق بالمخرج والسيناريست الكبير عزالدين ذو الفقار، بعد انفصاله عن زوجته الفنانة فاتن حمامة التي أصبحت صديقة العائلة، وأنجبا ابنتهما "دينا".

ووفقًا لما رواه الكاتب محمود قاسم، كانت كوثر "مخلصة جدًا لزوجها وأحبته بشدة، لكنها عانت كثيرًا من عصبيته الزائدة بسبب مرضه".

ويقول قاسم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن طبيعة الحياة الزوجية لكوثر فهمي: "عزالدين كان مريضًا نفسيًا، لكنها كرست حياتها له ولابنتها، رغم قصر فترة زواجهما التي امتدت لـ 5 سنوات فقط"، رحل بعدها المخرج الكبير في سن صغيرة.

كان المخرج الراحل ضابطًا بالجيش، ترك الخدمة واتجه إلى الإخراج، قبل أن يخرج فيلمه الأول مع الفنانة مديحة يسري، ويتعاون مع الفنانة فاتن حمامة التي تزوجها لاحقًا.

شريك يعشق الفن أكثر

في حوار صحفي للراحل عز الدين ذو الفقار، قال: "ليس لي إلا فني"، فأغضب هذا التصريح كوثر شفيق، وفق ما يؤكد الكاتب محمود قاسم، الذي أضاف: "إلا أن حبها له كان أكبر فسرعان ما تصالحا.. كوثر شفيق سيدة مخلصة رغم أن زوجها أحب فنه أكثر من أي شيء آخر".

هذا العشق للفن الذي كانت عليه حالة عزالدين ذوالفقار، عبّر عنه المشهد الأخير من فيلم "القبلة الأخيرة" الذي جسد سيرة المخرج الراحل، وأسندت بطولته للفنان رشدي أباظة

ويقول الناقد محمود قاسم عن هذا المشهد: "انتهى الفيلم بمشهد للبطل يحتضن الكاميرا ويقول: الفن ده حياتي".

الغيرة من نجاة

كان منزل الفنانة الراحلة نجاة مجاورًا لمنزل الثنائي عزالدين ذو الفقار وكوثر شفيق، التي دخلت في شجار عنيف مع الفنانة الراحلة غيرةّ على زوجها، في واقعة أكدها لمصراوي الناقد طارق الشناوي، قائلاً: "نعم الواقعة حقيقية، حطمت كوثر فازة ثمينة لنجاة، كانت تقدر قيمتها حينها بأكثر من 1000 جنيه. وقد قابلت نجاة هذا التصرف بالبكاء الشديد".