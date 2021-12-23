نور اللبنانية تعلن مشاركتها خالد النبوي بطولة "راجعين يا هوا" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة اللبنانية نور، عن استعدادها للمشاركة في بطولة مسلسل "راجعين يا هوا"، أمام الفنان خالد النبوي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

"راجعين يا هوا" هو أول عمل سيجمع بين النبوي ونور، وسيضم مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة، إنتاج أروما ستوديوز، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

نور شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "ضل راجل" أمام الفنان ياسر جلال.

وينتظر الفنان خالد النبوي، طرح فيلمه "قمر 14" في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور.