بـ"مايوه وفساتين شفافة ".. 10 نجمات ظهرن بإطلالات جريئة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت نجمات الفن، خلال عام 2021 الأنظار بإطلالتهن إما على حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو على السجادة الحمراء بالفعاليات الفنية المختلفة، وتميل بعض النجمات إلى الإطلالات الجريئة، التي تضفي عليهن قدرا من الجاذبية والفخامة.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال هذا التقرير، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة خلال عام 2021.

-روبي بـ"كاش مايوه"

في إطلالة صيفية جريئة ظهرت الفنانة "روبي" في إحدى الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أثناء استجمامها على أحد الشواطئ، بإطلالة جذابة ومثيرة بـ"كاش مايوه"، وعلقت على الصورة قائلة: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".

وفي إطلالة جريئة أخرى ظهرت روبي بصورة أخرى شاركتها عبر حسابها بإطلالة مُثيرة أمام المرآة بارتدائها فستان ذهبي لامع وجريء.

-هيفاء وهبي من داخل الأسانسير

وأثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلال الصور وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا داخل المصعد الكهربائي، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

ثراء جبيل بإطلالة مثيرة للجدل

أيضا أثارت الفنانة الشابة ثراء جبيل حالة من الجدل بسبب إطلالتها التي ظهرت بها على السجادة الحمراء خلال فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث أطلت بفستان جريء ومثير باللون الأزرق، يكشف تاتو أسفل منطقة الصدر.

سمية الخشاب بـ"البُرنس"

وفي واحدة من الإطلالات الجريئة والمثيرة للجدل خلال عام 2021، ظهرت الفنانة سمية الخشاب، في صور جريئة وهي ترتدي روب الحمام "البرنس"، وأرفقت الصور بتعليق قائلة: "أعظم رصيد المرأة هو جمالها".

واعتمدت سمية الخشاب على المكياج الصاخب، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ومرتدية حذاء "كعب عالي" أبيض اللون، مما تسببت في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي.

-فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة

إطلالة جريئة ظهرت بها الفنانة نجلاء بدر خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، أثارت جدلاً واسعاً وتحولت إلى حديث السوشيال ميديا عقب ظهورها بها.

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة بارتداء فستان باللون الأسود ولكن أظهر جزءًا كبيرا من جسدها، ما لفت أنظار كل المتواجدين على الريد كاربت من جرأة الإطلالة التي ظهرت بها، خاصة شكل الفستان.

وتعرضت الفنانة نجلاء بدر لانتقادات كبيرة بسبب فستانها خلال الحفل ولهجوم كبير بعد صدمة جمهورها في إطلالتها الجريئة، لدرجة دفعت الجمهور إلى نشر كوميكس وصور لها بعد التلاعب في صورتها الأصلية ببرامج لتغطية الجزء العاري من جسدها وإكمال الفستان.

-مايا دياب بإطلالة لافتة

وفي إحدى إطلالاتها اللافتة على السجادة الحمراء، تألقت النجمة مايا دياب بفستان تميز بقصته الجريئة عند الخصر، كما جاء الفستان مكشوف الكتفين مع شق طويل في النصف، وزينته إكسسوار شعر بتصميم غريب.

- نسرين طافش بجيب طويل وقصير

وخطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بعد مشاركتها إحدى إطلالاتها على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة وهي ترتدي جيب طويل من الخلف وقصير من الأمام ليكشف الساقين، ونسقت معه كروب توب مفتوح الصدر باللونين الأبيض والبرتقالي.

-سلمى بفستان عاري البطن

وأطلت الفنانة سلمى أبو ضيف على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، بإطلالة جريئة أثارت جدلًا كبيرًا، حيث ظهرت بفستان من اللون الفوشيا، عاري البطن وحرصت على ارتداء قلادة ذات ألوان مختلفة، كما تركت شعرها منسدلاً على الأكتاف.

-أمينة خليل بالذهبي

وظهرت الفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا كت باللون الذهبي، تميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم ومجموعة أساور ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

-مايان السيد بفستان من قطعتين

انتقادات كثيرة تعرضت لها الفنانة الشابة مايان السيد، من متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستجرام، بعد أن شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان جرئ لا يتناسب مع عمرها حسب وصف الكثيرين من متابعيها .

واختارت الفنانة الشابة فستان مكون من قطعتين من تصميم مصمم الأزياء رفيق زكي، وجاء فستان مايان بقطعة علوية بلا أكمام مطرزة بالخرز، ومن الأسفل بجيب ضيقة باللون الأزرق، وبفتحة أمامية.

ونسقت مايان السيد الفستان مع حذاء مفتوح بكعب عال، وتركت شعرها مجعدا، ذلك خلال مشاركتها في احتفال عقد قران الفنان محمد فراج وبسنت شوقي.