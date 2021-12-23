أدناهم فقد 10 مليار دولار.. هؤلاء أكبر الخاسرين في 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية المهتمة بشؤون المال والأعمال قائمة بـ 10 مليارديرات، صنفتهم كأكبر الخاسرين في 2021.

ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021.