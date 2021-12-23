دعم أم هجوم .. رسالة شمس الكويتية إلى أدهم نابلسي

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 06:51 مساءً - خرجت الفنانة ” شمس الكويتية ” للدفاع عن الفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” على خلفية الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا من جانب بعض النجوم والمتابعين بعد إعلان اعتزاله الفن .

حيث أكدت شمس الكويتية على أن القرار الذي اتخذه أدهم نابلسي حول اعتزاله هو قرار خاص به لم يؤذ به أحدا ونابع عن قناعاته وأفكاره التي لا يضر بها أحدا .

فكتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر : ” أدهم نابلسي شخص اتخذ قرار من ذاته ومقتنع فيه ولا اذى حد ولا ضر حد ” .

وتابعت : ” حتى لو هو مقتنع إن الفن حرام أو حلال هذا مو شغل الناس تتدخل بقراره المهم هو يكون مرتاح وسعيد بحياته بإذن الله .. ( يا أيها الناس عليكم أنفسكم ) متى نتعلم معنى هذه الآية الكريمة ” .

وكان الفنان أدهم نابلسي قد قال في تصريحات له عن أنه لم يتحدث في إعلانه قرار الاعتزال عن كون الفن حلالا أم حراما وإنما عبر عن عدم ارتياحه بالعمل في هذا المجال وبحثه عن رضا رب العالمين .