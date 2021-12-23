آدم يعيش أزمة عاطفية صعبة.. “أنا ما إلي بالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني آدم أغنيته الجديدة “أنا ما إلي بالحب” التي تحمل كلمات وألحان رامي الشافعي، أما التوزيع الموسيقي العبقري للمتألق عمر صباغ.

ويتطرق آدم في الأغنية إلى موضوع الحب بأسلوب مختلف تمامًا عن كل الأغنيات التي قدّمت سابقًا في الوطن العربي، فيُغني بصوت العاشق المجروح الذي يستعيد ذكريات عن حالة حب صعبة عاشها، إذ يواجه أزمة عاطفية صعبة، بأداء عالٍ ولافت أشاد به كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي.

نجح رامي الشافعي من خلال هذه الأغنية في تقديم موضوع عاطفي مشاع ولكن برؤية شعربية مختلفة، إذ تسلط كلمات الأغنية الضوء على الشرخ الذي يصيب الشخص جرّاء علاقة فاشلة تتحول إلى حالة نفور تام، فيتلاشى الإحساس بالحب لتحلّ مكانه مشاعر الشكّ وانعدام الثقة.

استطاع عمر صباغ أن يرسم من خلال أغنية “أنا ما إلي بالحب” لوحة فنية كاملة متكاملة، فجاء التوزيع الموسيقي مكمّلًا للجمل الشعرية التي صاغها “الشافعي”.غيّر عمر جلده مجددًا، وقدّم جرعة زائدة من الرومانسية في الأغنية، ليثبت مرّة أخى أنه الرقم الصعب في عالم التوزيع الموسيقي بالوطن العربي.

أمّا أداء آدم لأغنية “أنا ما إلي بالحب”، فجاء فخمًا ويحمل في طياته هيبة الإبداع الذي لا حدود له. وبصوت ملون بالصرخة والجرح يقول آدم في الأغنية: “أنا ما إلي بالحب لأنو كل وعودو كذب و لحظة الحب ال منعيشا مقابيلا في وجعة قلب”.

تركت أغنية “أنا ما إلي بالحب” فور صدورها، أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات آدم في مواقع التواصل الإجتماعي.