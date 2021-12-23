نوال الزغبي تسرق الأنظار بإطلالة جديدة.. “قلبي على قلبو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانبة ​نوال الزغبي​ فيديو جديد عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نوال في مقطع الفيديو من دبي، وهي ترتدي ثوبا باللون الأبيض وتتمايل من أمام المسبح على إيقاع أغنيتها الجديدة “قلبي على قلبو” التي حققت نجاحاً كبيراً.

وتفاعل الجمهور مع منشور الزغبي بشكل كبير حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق العديد من المتابعين معبرين عن حبهم للفنانة وإعجابهم بها وبأعمالها.

وأغنية “قلبي على قلبو” من كلمات أحمد ماضي وألحان الفنان اللبناني زياد برجي، وحققت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على صدورها عبر قناة شركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.