شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان "شتاء طنطورة" بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مهرجان "شتاء طنطورة" والذي تستمر فعالياته لمدة ستة أسابيع، منهم 5 أيام في البلدة القديمة حيث يتم التركيز على التعريف بالتقاليد والثقافة في واحة العلا، ويضم برنامج المهرجان عرض مسرحية ابن بطوطة وهو العرض الذي يحكي قصة الرحالة ابن بطوطة والذي يعد من أبرز المستكشفين التاريخيين، حين مر بالعلا في أثناء رحلاته.



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة

وتضم احتفالات طنطورة حفل كلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع وحفل للفنان عبدالرحمن محمد وآخر للموسيقار عمر خيرت ، ثم أندريا بوشيلي، وحفل ماجدة الرومي وغيرها.



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة

مهرجان شتاء طنطورة هو أول مهرجان موسيقي وثقافي في المملكة، ويستمر حتى 12 فبراير وشتاء طنطورة هو أول مهرجان من مهرجانات لحظات العلا و التي تشمل ثلاثة مهرجانات مميزة أخرى هي مهرجان العلا للفنون، وسماء العلا، وفعاليات الاستجمام والاسترخاء بالعلا.



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة

وتعتبر العلا واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية ويعتبر جبل عكمة، بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة.



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة



انطلاق مهرجان شتاء طنطورة