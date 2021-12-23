شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حكاية "حلم حياتى" يحتفلون بنجاحها فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم حكاية "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" بنجاحها فى ”الخليج 365”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية على المستوى الجماهيرى والنقدى، وشارك في احتفالية المسلسل نجوم الحكاية، وهم: مايان السيد بطلة المسلسل ومنة عرفة ويوسف عثمان وياسر صادق، ومخرجة العمل ياسمين أحمد كمال.

وكان في استقبال نجوم "حلم حياتى"، عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء بالقسم مروى جمال، وسارة صلاح، وجمال عبد الناصر وعلى الكشوطى وعادل عبد الله.

وتحدث صناع الحكاية عن كواليس تحضيرها وتصويرها، وآرائهم فى ردود الأفعال، وتحدثت مايان السيد عن رد فعل الجمهور عن الحدوتة، وتجسيدها لشخصية "خديجة"، والصعوبات التى واجهتها ومن الشخصيات التى جلست معها من ذوى الهمم كى تقدم خديجة بمزيد من المصداقية، كما تحدثت المخرجة ياسمين أحمد كامل عن اختيارها لفريق العمل، والكيمياء بينهم والكاستينج، والمعاناة أثناء التصوير، والأطباء النفسيين التى جلست معهم، وكشف الفنان يوسف عثمان عن تحضيراته لشخصية "على"، والفنان ياسر صادق الذى أكد أن شخصية والد خديجة تعبر عنه شخصيا، وأشياء أخرى كثيرة تحدث عنها أبطال الحكاية.































































