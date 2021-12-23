شكرا لقرائتكم خبر عن ميريهان حسين تنتهى من تصوير مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة ميريهان حسين من تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد ميريهان خلال الأحداث دور صاحبة شركة للأوراق المالية، ويعمل فيها أحمد حاتم وتمتلك شخصية قوية ومستقلة، ومسلسل "أنا وهى" يدور فى 8 حلقات من وإخراج سامح عبد العزيز، كما تعاقدت ميريهان حسين على مسلسل "قلب واحد" أمام النجم هانى سلامة تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2022.

وتصور ميريهان حاليا دورها فى مسلسل "نقل عام" مع مجموعة من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودى، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وتراهن ميريهان على نجاح العمل حيث تقدم شخصية مغايرة ومختلفة عن كل الأدوار التى قدمتها فى السابق.

وكانت ميريهان حسين تلقت ردود فعل جيدة بأدائها فى مسلسل "ستات بيت المعادى" والمعروض حاليا على إحدى المنصات الرقمية، حيث لفتت انتباه الجمهور بدور "فاتن" الذى تقدمه ضمن الأحداث، وهى شخصية محورية، إذ تظهر فى دور "عاملة" بإحدى المطاعم، واستطاعت ميريهان أن تتفوق على نفسها فى أداء المشاهد، خصوصا التى جمعتها بـ"مريم" كندة علوش"، وحصدت ميريهان إشادات مواقع التواصل الاجتماعى الاجتماعى بظهورها المختلف فى المسلسل، حيث تدور أحداثه خلال 3 عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، ويشارك ميريهان في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.