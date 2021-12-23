شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وميرنا نور الدين فى كواليس مسلسل "سوشيال" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد زاهر تصوير مشاهده فى مسلسل "سوشيال"، وننشر صور تجمع بينه وبين الفنانة ميرنا نور الدين دا خل الكواليس ومعهم المخرج رؤوف عبد العزيز، فى ديكوراستوديو شبرامنت، ومن المقررأن يعرض المسلسل فى 10 حلقات، من تأليف محمد جلال.

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامرفرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.