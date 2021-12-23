كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - كشفت الفنانة ” ساندي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للسرقة في فرنسا وفقدانها لمتعلقاتها الشخصية والمشتريات التي كانت بسيارتها .
فنشرت ساندي مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري وهي بداخل سيارتها والتي وثقت من خلاله وجود كسر في زجاج السيارة .
وعلقت قائلة : ” اتسرقت في فرنسا يا جماعة وكل شنط الشوبينج اتسرقت .. علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان .. عمار يا مصر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو لزجاج السيارة المكسور .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تعرضها للسرقة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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