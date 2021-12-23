بفيديو لزجاج السيارة المكسور .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تعرضها للسرقة في فرنسا

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - كشفت الفنانة ” ساندي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للسرقة في فرنسا وفقدانها لمتعلقاتها الشخصية والمشتريات التي كانت بسيارتها .

فنشرت ساندي مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري وهي بداخل سيارتها والتي وثقت من خلاله وجود كسر في زجاج السيارة .

وعلقت قائلة : ” اتسرقت في فرنسا يا جماعة وكل شنط الشوبينج اتسرقت .. علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان .. عمار يا مصر ” .