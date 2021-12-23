كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف ال 41

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - نشرت الفنانة ” كندة علوش ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لتهنئة زوجها الفنان ” عمرو يوسف ” بعيد ميلاده ال 41 .
وكتبت كندة علوش في تعليقها على الصور في معايدتها لزوجها : ” أحبك فوق الكلمات والخيال .. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى الصامتة .. كوني زوجتك نعمة لا تصدق ” .
وتابعت : ” عيد ميلاد سعيد يا حبيبي .. حقق الله كل أحلامك وبارك فيك وفي كل ما تستحقه ” .
وأضافت كندة علوش : ” حبيبي وروحي وكل حاجة في حياتي ربنا يخليك ويسعدك وما يحرمنيش منك .. بحبك ” .
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