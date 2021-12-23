نجوى كرم تأسر القلوب في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بإطلالة أنيقة تفيض جمالًا وأنوثة، أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها في جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

نجوى أسرت قلوب روّاد الإنترنت بظهورها، إذ أن إطلالتها في جلسة التصوير، ليست إلا واحدة من سلسلة مفاجآت تحضرها لجمهورها منذ فترة حيث تعيش نشاطًا مهنيًا كبيرًا.

وبالعودة إلى الأسابيع الماضية، تعيش نجوى كرم نشاطًا مهنيًا كبيرًا، إذ طرحت أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.

يذكر أن نجوى كرم أحيت في الفترة الأخيرة الماضية، سلسلة من أنجح الحفلات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها من البلدان العربية.