“الأحمر يليق بها”.. نوال الزغبي مذهلة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أكثر من صورة لها على حسابها الخاص بموقع “إنستغرام”، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة كلاسيكية مذهلة من أحدث جلسة تصوير لها.

نوال سرقت الأنظار بجمالها وسحرها، إذ تألقت بإطلالة كاجوال أنيقة باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة مجعّدة ووضعت على وجها مكياجا ناعمًا تلائم مع إطلالتها، وكتبت الى جانب الصور: “إطلالة بالأحمر”.

وجذب ظهور نوال الزغبي العديد من المتابعين، فتحولت إطلالتها سريعًا إلى حديث السوشيل ميديا، وتلقت العديد من التعليقات من المتابعين الذين أكدوا أن “اللون الأحمر يليق بها”.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في الميني ألبوم الذي يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ أسبوعين أغنية جديدة بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.