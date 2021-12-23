محامي زينة يفضح أحمد عز ويكشف أسراره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، أن الفنان أحمد عز حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية علاء الدين، التي عرضت لمدة 3 أيام في السعودية.

وأوضح المحامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر جديدة” يوم الأربعاء أنه أجرى تحريات عن الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك فيها الفنان أحمد عز، مؤكدا أن دخل الفنان يصل إلى 300 مليون جنيه سنويا.

وطالب الدكر بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة، لأن عز تحصل على 24 مليون جنيه في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم “الممر”، ومسلسل “هجمة مرتدة”، وفيلم “الجريمة”.

وقدم المحامي حافظة مستندات تضم تصريح بتحريات عن أعمال عز الفنية خلال الفترة الأخيرة للمطالبة بتقدير ما يتقاضاه من أجر لزيادة نفقة الفنانة في دعوى النفقة والتي تنظرها محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر والتي قررت تأجيل نظرها لجلسة 22 مارس المقبل.