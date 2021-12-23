شكرا لقرائتكم خبر عن "يامافى الجراب ياحاوى"تعود اليوم لجمهور القاهرة بعد انتهاء رحلتها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم يحيى الفخرانى لتقديمها للجمهور المصرى، بدءًا من اليوم الخميس 23 ديسمبر ، وذلك بعد انتهاء جولتها بالمملكة العربية السعودية وتحديدا فى موسم الرياض.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج كايرو شو بمشاركة "تذكرتى" برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم مثل النجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

كان النجم يحيى الفخراني قد وضع بصمته في جدار المشاهير في بوليفارد رياض سيتي بالسعودية، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بموقع "تويتر"، صورة الفخراني أثناء وضع بصمته، مصحوبة بتعليق :" مشاركة المُمثل القدير يحيى الفخراني لبصمته، وتوثيقها على الـ Wall of fame في بوليفارد رياض سيتي".

ويشمل جدار الشهرة بصمات عدد من كبار الشخصيات والنجوم والفنانين الذين شاركوا في فعاليات موسم الرياض، ومنهم إليسا، وأنغام و تامر حسني، والشاب خالد، وغيرهم من النجوم المشاركين بالفعاليات الغنائية والمسرحية التي جرت في الموسم خلال الفترة الماضية.