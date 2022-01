شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند .. جينيفر لورانس وساندرا بولوك فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من تأليف وإخراج آدم مكاي المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار، وبدأ تصويره خلال العام الماضي، أي قبل عام تقريبًا من حمل بطلته النجمة جينيفر لورانس التي كشفت رسميًا عن حملها بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني، ويتوقع الجمهور تحقيق فيلم "Don't Look Up" للمخرج آدم مكاي، نجاحًا مماثلًا لأفلامه السابقة، والتي منها "The Big Short" و"VICE" وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور فور عرضها، و فيلم Don't Look Up من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، على رأسهم ليوناردو دي كابريو، وميريل ستريب، وجينيفر لورانس، وجوناه هيل، وكيت بلانشيت، وتيموثي شالاميت، تقع هذه الأحداث في الفيلم في ظل انشغال الرئيس بانتخابات التجديد النصفي الحزبية، وتورطها في جريمة جنسية، ومحاولة آخرين إنقاذ الكوكب، وبدأ العمل بالفعل الترشح للعديد من الجوائز هذا العام.



Don’t Look Up

حقق الفيلم 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية أسبوعه الأول، وسجل الفيلم رقما قياسيا فى الإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا، كما احتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول فى تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد "أوميكرون"، حسبما ذكر موقع "هوليود ريبورت"، ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقا أن تكون سبايدر مان، ويقوم كل من: زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.



Spider Man No Way Home

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه، ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife.



Ghostbusters Afterlife

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الحيوانات التي تريد العودة الي موطنها الأصلي في الصحراء بعدما يجدها زوار الحديقة حيوانات شرسة لكن في حقيقة الأمر تلك الحيوانات تمتلك قلب طيب، وخلال الرحلة تحدث الكثير من المغامرات الطريفة، ليكتشف مرور هذه الحيوانات انها تحمل قلب طيب لدرجة أنها أنقذت ابنه من الموت.



Back to the Outback

وتدور قصة فيلمthe unforgivable حول إطلاق صلاح روث سلاتر بعد انتهاء فترة عقوبتها في السجن، ودخلت روث سلاتر السجن بسبب جريمة عنف، قبل أن تواجه صعوبات أبرزها الانخراط في المجتمع والمجدد وتقبله لها، وتحاول في ظل أحداث المسلسل في إعادة الأمور إلى شكلها الطبيعي، بالعثور على شقيقتها التي اضطرت للتخلي عنه بعد عدة أعوام، والفيلم بطولة ساندرا بولوك، جون بيرنثال، وفينسنت دونوفريو، وفيولا ديفيس،وريتشارد توماس.