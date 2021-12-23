شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يغني الغزالة رايقة فى فيلمه "من أجل زيكو" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كريم محمود عبد العزيز عن الأغنية الترويجية لفيلمه الجديد "من أجل زيكو"، والأغنية بعنوان "الغزالة رايقة"، والتي يشارك فيها كريم بالغناء مع المغني محمد أسامة، ونشر كريم الأغنية من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو..الفيلم نازل السينما يوم ٥ يناير".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يُعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.