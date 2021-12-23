شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب فى ظهور جديد .. وهذا ما قاله موزع أغنية "بحلفلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرحها اغنية "بحلفلك"، حقق النجمة شيرين عبد الوهاب عدد كبير من المشاهدات علي قناة اليوتويب الخاصة بها، وهو دلاله علي اشتياق الجمهور لها، وفي هذا السياق كشف موزع الاغنية الموزع الموسيقي محمد مجدي عن مدي الدعم الذي حصل عليه من خلال شيرين، حيث كشف عن صورة تجمعهما من خلال حساب انستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "شيرين عبد الوهاب من أهم الناس اللي آمنت بيا وصدقتني، ثقتها كبيرة فيا..ده دافع كبير قوي ليا في مشواري اللي لسه بيبتدي بأهم نجمة في الوطن العربي، يا رب أكون قد الثقة دي وأكون عند حسن الظن ليها ولجمهورها الكبير.. شكرا شيرين".



الموزع محمد مجدي



شيرين عبد الوهاب والموزع محمد مجدي

ومحمد مجدي تولى توزيع أغاني "كلها غيرانة"، و"بحلفلك" التي طرحتها الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، و احتلت بها المركز السادس بين قوائم الأعلى مشاهدة عالميا.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانفصال بشكل رسمى بينهما

ونفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدها بالعودة سريعا، حيث طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم"، لتكون أول أعمالها بعد انفصالها عن زوجها، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى.