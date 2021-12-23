شكرا لقرائتكم خبر عن "البتاع" معالجة جديدة لمسرحية "الشىء" تأليف لينين الرملى على مسرح آفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة "شمعة وملاحة" معالجة جديدة لمسرحية "الشىء" للكاتب الكبير الراحل لينين الرملى بعنوان "البتاع"، غدا الجمعة على مسرح آفاق من إخراج مايكل تادرس.

مسرحية "البتاع" إعداد وصياغة الكاتب ناجى عبد الله وستعرض أيام غدا الجمعة ويومى الاثنين والثلاثاء 27 و28 ديسمبر، ويشارك فى بطولتها ياسمين القليوبى، ياسين قمر، تيمون - ديفيد مكرم - شمس - كوكي - هبة امام - تيكا فواز - مينا عبدالله - ايمن سمير - مصطفى كريم - مفيد منير - بولا الفريد - فيلو طارق - كيرلس نادي - ساهر -اندرو عادل - ميرنا فكرى - بيشوى منير - مصطفى حسام - ادم ايوب - مينا مرعي - اشرف كمال - مريم محفوظ - خالد منتصر - مونيكا نبيل - مايكل تادرس ، أما الملابس فتصميم ماريان ميشيل ، والسينوغرافيا لرينا ماهر وإدارة العلاقات العامة لشروق قمر، ومساعد المخرج طارق فواز، والإعداد الموسيقي والإخراج لمايكل تادرس.



مسرحية البتاع

العرض من فلسفيات لينين الرملى ونصوصه التجريبية التى كتبها بنضج وحرية بعيدا عن حسابات السوق التجارى عن الجهل وأضراره وعن الرؤية الشخصية للأمور التى دائماً تعتمد على خلفيات الشخص ومكوناته من تعليم وثقافة وتدين وأحلام ومخاوف.



أبطال ومخرج العرض المسرحي البتاع

يذكر أن مسرحية "الشىء" للكاتب الكبير لينين الرملى قدمت أول مرة فى المركز الثقافى الفرنسى وأخرجها الراحل محسن حلمى وشارك فى بطولتها الفنانة لطيفة فهمى وعدد كبير من الوجوه الجديدة آنذاك، وعرضت لأكثر من شهر فى حديقة المركز الثقافى الفرنسى.