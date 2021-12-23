في عيد ميلاده.. ماذا قال جورج وسوف عن لقب "سلطان الطرب" وهذه حقيقة غنائه من ألحان الشيخ إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حفلت مسيرة سلطان الطرب جورج وسوف بالعديد من المفارقات، ومثلما نالت أغانيه النجاح، أثارت بعضها الجدل، ووصلت واحدة منها مؤخرا إلى ساحات القضاء.

ومع احتفال وسوف اليوم بعيد ميلاده ال60، إذ ولد يوم 23 ديسمبر 1961 في مدينة حمص السورية، نكشف ماذا قال عن لقبه الأشهر "سلطان الطرب"، وأغانيه التي أثارت الجدل.

سلطان الطرب

المطرب جورج وسوف خلال ظهوره في احد البرامج اللبنانية علق على اللقب، وتحدث قائلا:" الناس هم منحوني لقب سلطان الطرب، ولم يستشيروني".

اللي تعبنا سنين في هواه

واحدة من أشهر الأغاني التي قدمها المطرب جورج وسوف، وغناها أيضا المطرب محمد رؤوف، والمطربات فاتن فريد، وليلى جمال، ونسب لحن الأغنية إلى الملحن سيد مكاوي.

الموزع الموسيقي أشرف السر خوجلي "عضو جمعية المؤلفين والملحنين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الأغنية، قائلا: "وفقا لسجلات الجمعية الموثقة رسميا، لحن أغنية (اللي تعبنا سنين في هواه)، الملحن شاكر شعيشع عبد الرسول الشهير بإسم شاكر الموجي، وكلمات الشاعر سعيد يوسف".

صياد الطيور

السر خوجلي أضاف: "المفارقة هنا أن أغنية (صياد الطيور) التي قدمها المطرب جورج وسوف، وهي من كلمات الشاعر الراحل احمد فؤاد نجم، تردد أيضا أن الشيخ إمام عيسى، هو من وضع اللحن، في حين أنها من ألحان شاكر الموجي، وهي واحدة من سلسلة أغاني تعاون فيها مع وسوف".

صابر وراضي

عقب طرح الفنان أحمد آدم بوستر فيلم "صابر وراضي"، أعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم عن مقاضاة صناع العمل، واتهم شركة "السبكي" المنتجة للفيلم، باستغلال إسم الأغنية التي كتب كلماتها وغناها المطرب جورج وسوف.

المطرب جورج وسوف من المقرر أن يقوم اليوم بإحياء الحفل المقام في دبي، وذلك بالتزامن مع إحتفاله بعيد ميلاده رقم 60.

وكانت منصة "شاهد" قد بدأت في 17 نوفمبر الماضي، عرض مسلسل وثائقي عن سيرة حياة المطرب جورج وسوف تحت عنوان "مسيرتي".