"عمار يا مصر".. ساندي تكشف تعرضها للسرقة في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة ساندي، عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت ساندي عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه زجاج السيارة وقد تم كسره.

وعلقت ساندي على الفيديو قائلة: "أنا اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت كمان، عشان تعرفوا إننا عايشين في أمان، عمار يا مصر".

يذكر أن ساندي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "رسالة منك"، وهي من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج ساندي.