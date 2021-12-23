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"عمار يا مصر".. ساندي تكشف تعرضها للسرقة في فرنسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة ساندي، عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت ساندي عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه زجاج السيارة وقد تم كسره.

وعلقت ساندي على الفيديو قائلة: "أنا اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت كمان، عشان تعرفوا إننا عايشين في أمان، عمار يا مصر".

يذكر أن ساندي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "رسالة منك"، وهي من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج ساندي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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