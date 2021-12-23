طارق الشناوي عن ملك الجمل: "أطلت على الشاشة من ثقب إبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة ملك الجمل فنانة مثقفة، فهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية.

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة ملك الجمل، التي رحلت عن عالمنا في 23 ديسمبر 1982، والتي اشتهرت بتجسيد أدوار الشر، فعلى الرغم من قلة أعمالها، إلا أنها تعتبر من أبرز الوجوه التي عرفتها السينما المصرية

وتابع: "حضورها طاغي للغاية، فهي حالة حضور بعمق، على الرغم من المساحات الضئيلة التي قدمتها، فأنا أرى أنها أطلت على الشاشة من ثقب إبرة".

وأوضح أنها من خلال أدوار قليلة جدا، أصبحت نجمة "ليست نجمة بالمعنى المباشر للكلمة"، ولكن لها مساحات النجوم، بدليل أن الجمهور يعرفها برغم صغرعمرها الفني كزمن، لكن البصمة التي تركتها مؤثرة وواضحة

واشتهرت النجمة ملك الجمل، من خلال عدة أدوار في أفلام هامة أبرزها "الطريق المسدود"، "الشموع السوداء"، "الرسالة"، "رصيف نمرة خمسة"، وغيرها من الأعمال.