"زوجي مضربوش".. شريفة ماهر تروي لمصراوي تفاصيل تقدم عمر الجيزاوي لطلب يدها من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-عمر هشام

وقوع الفنان عمر الجيزاوي، في حب الفنانة شريفة ماهر، وتقدمه لطلب يدها من زوجها، واحدة من أشهر القصص المتداولة عن الفنان الراحل، وزاد من انتشارها ما تردد عن تعرضه للضرب بعدها.

ومع احتفالنا اليوم الخميس بذكرى ميلاد الفنان متعدد المواهب عمر الجيزاوي، إذ ولد في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر عام 1917، نكشف ماذا قالت الفنانة شريفة ماهر عن واقعة تقدمه للزواج منها.

الفنانة شريفة ماهر في حوارها مع "الخليج 365"، تحدثت عن الواقعة، وقالت: "ما حدث أن الفنان عمر الجيزاوي بالفعل تحدث مع المخرج فطين عبدالوهاب، وقال له أحب شريفة وعايز أتجوزها، وكنا وقتها نجلس في أحد الاستديوهات، وداعب المخرج الجيزاوي، وقال له إنت فاكر الموضوع كده بالساهل، لو عايز تتجوزها.. تجيب فدادين مانجة، وأكل وكده، وبالفعل أحضر لنا الطعام والمانجو، وأكلنا كلنا ونحن نضحك".

وتابعت: "بعدها قال المخرج للفنان الجيزاوي بكره والدها جاي، ونكلمه، وبالفعل في اليوم التالي حضر زوجي، وقال له المخرج فطين عبد الوهاب: يا أستاذ شوقي الفنان عمر الجيزاوي عايز يتجوز بنتك، ورد زوجي طيب يا عمر هتدفع كام؟، لازم تدفع مهر غالي علشان بنتي جميلة، وذلك وسط دهشة وتعجب عمر، وأيضا ضحكنا جميعا"

وعن تعرض الفنان عمر الجيزاوي للضرب من زوجها، ردت الفنانة شريفة ماهر، وقالت :" زوجي مضربش عمر خالص، ولم تحدث الواقعة في منزلنا كما يقال، كنا كلنا في الأستديو، وتعاملنا مع الأمر ببساطة وكنا نضحك، قبل أن يتم توضيح الأمر له".

الفنانة شريفة ماهر كشفت في حديثها عن مفاجاة تخص الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقالت :"من دبر المقلب هو المخرج فطين عبد الوهاب، والفنان إسماعيل ياسين لم يكن متواجدا معنا أصلا، كل ما يكتب عن دوره في الموضوع غير صحيح".

الفنان الراحل عمر الجيزاوي شارك الفنانة شريفة ماهر، في بطولة فيلم "فالح ومحتاس"، وعرض عام 1954، وشارك في بطولته محمود شكوكو، والسيد بدير، و وداد حمدي، وزينات صدقي.

وقدم الجيزاوي العديد من المنولوجات الشهيرة، منها "اتفضل قهوة"، و"خلي اللي يروح يروح"، و"سلم علي"، وقبل رحيله دخل في نزاع مع الملحن جمال سلامة بسب بأغنية "مصر اليوم في عيد".

وطالب الجيزاوي بإثبات أحقيته في اللحن بدعوى إن الجملة الرئيسية ماخوذة من أغنية له قدمها عام 1963، وقامت جمعية المؤلفين والملحنين وقتها بإتخاذ قرارها بتقسيم حقوق العمل مناصفة بينه، وبين صناع "مصراليوم في عيد".

ورحل الفنان عمر الجيزاوي عن عالمنا بعد معاناته من الاكتئاب بسبب ضياع حقع بعد هذه الواقعة وذلك في 22 أبريل عام 1983.