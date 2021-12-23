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بالفيديو: نوال الزغبي ترقص على أنغام “قلبي على قلبو”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانبة ​نوال الزغبي​ فيديو جديد على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نوال بالفيديو من دبي من أعلى مبنى شاهق ترتدي ثوب باللون الأبيض، حيث رقصت الزغبي على ايقاع أغنيتها الجديدة “قلبي على قلبو” حافية القدمين، من أمام المسبح والتي حققت نجاحاً كبيراً والأغنية من كلمات أحمد ماضي و ألحان الفنان اللبناني زياد برجي.

تفاعل الجمهور مع منشور الزغبي بشكل كبير حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقوا معبرين عن حبهم للفنانة نوال واعجابهم بها وبأعمالها.

وكانت نوال قد أحيت حفلاً غنائياً ضخماً فى إمارة دبى، وأمتعت الزغبي الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من “كدة باى” و”أرقص على قلبى”، مرورا بأغنيات طول عمري بحلم يا غالي والليالي رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتي أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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