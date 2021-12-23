بلقيس ملكة سبأ وزوجة نبي الله سليمان.. هل كانت أمها من الجن؟!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - تذكر كتب التاريخ الإسلامية وغيرها قصة زواج نبي الله سليمان عليه السلام من ملكة سبأ “بلقيس”، ومن المشهور جداً القصة التي ذكرت في القرآن الكريم، حول قيام الجن الذين كانوا تحت إمرة نبي الله سليمان بإحضار عرش بلقيس خلال طرفة عين.

ولكن حديثنا اليوم سيكون حول المفارقة التاريخية الغريبة نوعاً، عن شخصية والدَي السيدة الملكة بلقيس، وهل كانت أمها فعلاً من الجن..

حسبما ورد في كتب التاريخ الإسلامية وغيرها، فإن والد بلقيس الهدهاد ابن حمير الأصغر، كان في أحد الأيام خارجاً للصيد مع حاشيته، وأثناء مروره في أحد وديان اليمن، رأى ذئباً يلاحق غزالاً وقد كاد يدركه، وأحب الهدهاد أن يأخذ الغزال من الذيب.

وبالفعل، طرده وبات يلاحق الغزال ليرى أين سيذهب، وأثناء ملاحقته للغزال في أحد أودية اليمن، دخل الغزال من فتحة فكانت المفاجأة، حيث رأى مدينة كبيرة فيها قلاع وقصور وأنعام ونساء ورجال.

وفي تلك الأثناء جاءه رجلٌ يدعى اليلب ابن الصعب ، وسأله عن سبب استغرابه، وأخبره أنه هذا حي في مأرب من الجن تسكنه قبائل عرم وأنه هو أي اليلب ملك هذا الحي.

وفي تلك الأثناء، مر بجوارهما امرأة شديدة الجمال، فأبدى الملك الهدهاد إعجاباً كبيراً بها وقد بدا ذلك في وجهه دون أن يتكلم، فقال له اليلب إن أردت زوجناك بها، فسأله الهدهاد، من لي بذلك، فأجابه أنا أفعل ذلك، ثم سأله ألم تعرفها؟

فأجابه أن لا، هذه أول مرة أراها فيها، فقال له هذه الغزالة التي أنقذتها قبل قليل من الذئب، وسنزوجها لك رداً للجميل، لكن ليس الآن، بل تذهب وتأتي بخاصة أهلك وقومك وتأتي لنا الشهر القادم، حسبما ذكر في قصيدة للهدهاد.

عاد الهدهاد إلى قومه، وهو مستغرب مما حدث معه، وكان في حيرةٍ من أمره، وإن كان يجب أن يخبر بما رأه وهل سيصدقونه، وأخذ في تلك الأثناء ينشد قائلاً:

“عجائب الدهر لا تفنى أوابدها … والمرء ما عاش لا يخلو من العجب

ما كنت أحسب أن الأرض يعمرها… إلا الأعاجم في الآفاق والعرب

وكنت أخبر بالجن الخفاة فلا… أرد أخبارهم إلا إلى الكـذب

حتى رأيتُ مقاصيراً مشيدة… للـجن محفوفةَ الأبواب والحجب

يحفها والماء والزرع المحيط به… مع المواقير من نخل ومن رطب

وكل بيضاء تحكي الشمس ضاحكةً… هيفاء لفاء من موصوفة العرب

حتى أوافي خيار الجن من عرمٍ… عن ابن صعب وهو المعروف باليلب

نبغي لديه الذي نادى ومنّ به… من التواصل والإصهار والنسب.

وبعد أن انتهى شهر جماد، وجاء رجب جمع الهدهاد خاصة أهله وحاشيته وتوجه إلى الوادي الذي فيه الموعد، وما إن وصل حتى رأى قصراً كبيراً محفوفاً بالنخل في الوادي خارج مدينة الجن، حسبما ذكر في كتاب “ملوك حمير وأقيال اليمن”.

وكان على رأس الجن ملكهم اليلب، وقد استقبلوهم استقبالاً عظيماً، ووجدوا لديهم رفاهية أكبر من تلك التي كانوا يعيشونها ملوك اليمن، وكذلك الطعام، فوجودا حياة مختلفة.

ويقال أن الهدهاد وقومه جلسوا لثلاثة أيام في ضيافة اليلب وقومه، ثم زوجوه الحرور ابنة اليلب وأخذها الهدهاد، ويقال أنه عاش معها إلى أن أنجبت له بلقيس التي ملكت وكانت لها القصة المذكورة أعلاه مع نبي الله سليمان.

يشار إلى أن ما ورد في هذه القصة منقول عن مصادر تاريخية، وجله قد تم ذكره في كتاب “ملوك حمير وأقيال اليمن”.

وفي رواية أخرى أوردها الإمام القرطبي، فقد كانت أم بلقيس من الجن يقال لها “بلعمة بنت سيصان” ، وذكر نسبها إلى سام بن نوح ، وأن أباها واسمه “السرح” تكبَّر على الملوك، ولم يتزوج منهم فزوَّجوه امرأة من الجن يقال لها “ريحانة بنت السكن” ، فولدت له “بلقمة” وهي بلقيس .

يشار إلى أن اسم بلقيس هو اسم مركب مثل حضرموت وبعلبك وهي لم تذكر في القرآن الكريم باسم بلقيس، ولكن كتب التاريخ سمتها بلقيس.

ويقال أن اسمها الحقيقي بلق وهو اسم نوع من أنواع الحجر الساطع، والقسم الآخر من اسمها يقال أنه كان اسم آلهة الشمس، ليكون المقصود بالاسم هو “وهج الشمس”.