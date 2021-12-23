المحكمة تصدر حكمها ضد محمد وزيري في قضية “خيانة أمانة” هيفاء وهبي

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بحبس ” محمد وزيري ” مدير أعمال الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” لمدة 3 سنوات في قضية خيانة الأمانة وهي واحدة من 3 دعاوى حركتها الأخيرة ضده .

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن محمد وزيري بدد مبالغ نقدية بنحو مليوني جنيه أي ما يعادل 127 ألف دولار أمريكي والتي سلمتهما إليه الفنانة هيفاء وهبي كونه وكيلا لها لكنه لم يردها إليها واختلسها لنفسه .

وقال المحامي ” ياسر قنطوش ” محامي هيفاء وهبي أن بهذا الحكم وصلت سنوات سجن وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته إلى 8 سنوات .

وأضاف في تصريحات له بوقت سابق أنه بصدد دفع دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته بعد رفض محكمة الأسرة دعوى إثبات زواج وزيري من هيفاء وهبي .

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت في شهر فبراير الماضي بمعاقبة محمد وزيري بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب على الفنانة اللبنانية في 63 مليون جنيه .