أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأصغر.. وهذه رسالتها له!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية أنغام بعيد ميلاد ابنها الأصغر “عبدالرحمن”، إذ نشرت صورة جديدة له، وذلك بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف ابن أنغام الأنظار بوسامته، إذ أصبح شاباً على العكس مما كان يراه الجمهور قبل فترة قصيرة، حيث اختلفت ملامحه عما هو معتاد، وفق ما ظهر في صورة نشرتها أنغام عبر حسابها في “إنستغرام”، كان فيها برفقة حيوانه الأليف.

ووجّهت أنغام رسالة إلى ابنها، عبرت فيها عن حبها لابنها، متمنية أن تفرح به وبشقيقه “عمر”، فكتبت قائلة: “كل سنة وانت روحي وحبيب روحي ونور عيني يا أجمل قلب في الدنيا، ربنا يحميك ويبارك فيك انت وأخوك ويفرح قلبي بيكم وربنا يسعدك”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور أنغام، مهنئين ابنها بمناسبة عيد ميلاده، وتاركين كلمات المحبة والتهنئة من خلال التعليقات، متمنين له أن يكون بأفضل حال، من بينهم فايز السعيد الذي كتب: “ربنا يحميه ويعلي مراتبو.. ويكون ليكي عون يا أغلى أنغام”، كما علقت غادة عبدالرازق ورانيا يوسف، إضافة إلى عدد كبير من المتابعين.

وتستعد أنغام للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في موسم الرياض، إذ كشفت عن صورة جمعت العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي والخليج، معلنة أن جميع هؤلاء النجوم سيجتمعون في السعودية.

وكشف البوستر الذي شاركته أنغام، عبر حسابها في “إنستغرام”، عن النجوم: محمد عبده، وأصيب أبو بكر، ونبيل شعيل، وعبدالله الرويشد، وأسما لمنور، وعبادي الجوهر، وماجد المهندس، وغيرهم.

وعبرت أنغام عن سعادتها بهذا التجمع الكبير، فكتبت في تعليق لها على بوستر الحفل الذي تضمن صورتها أيضاً: “#تخيل_الرياض ليلة رأس السنة وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنه وانتم طيبين”.