إصابة حنان ترك وزوجها وابنها بـ”كورونا”.. وتطلب الدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، أنها تعيش أوقاتاً عصيبة هذه الأيام، بعدما ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولم تكن معاناة حنان ترك وحدها مع الفيروس، لكن امتد الأمر إلى إصابة ابنها، وكذلك زوجها محمود مالك، ولم تستطع منع انتقال الفيروس لهما، وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لهم.

وتلقى محبو حنان ترك نبأ إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ عبر تغريدة دونتها على حسابها في “تويتر”؛ حيث قالت في تغريدة: “الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا”، ما أثار قلق متابعيها حول حالتها الصحية.

وتفاعل الجمهور بآلاف التعليقات على منشور حنان ترك، متمنين الشفاء العاجل، قبل أن يكتب لها الإعلامي اللبناني نيشان في تعليق: “سلامة قلبكم”.

وكانت حنان ترك قد أحدثت حالة كبيرة من التفاعل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، عندما دونت رسالة رومانسية لزوجها محمود مالك، من خلال صورة جمعتهما على الشاطئ، وبدت بينهما حالة انسجام وحب كبير، وظهرت الفنانة المصرية وزوجها، وهما ينظران إلى بعضهما في حالة من الحب، وتركت حنان ترك تعليقاً على الصورة، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، قائلة: “لم تكن انتقاء يا حبيبي.. أنت نعمة”.