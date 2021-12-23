أديل تحقق رقماً قياسياً في إحصاءات Billboard.. تفوقت على كل نجوم العالم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة البريطانية الشهيرة أديل في تحقيق الأرقام القياسية بفضل أعمالها الفنية المميزة التي تقدمها؛ وقد حصلت مؤخراً على لقب أول مغنية تظل أغنياتها على مخططات “The Billboard 200” لمدة عقد من الزمان.

وحققت صاحبة أغنية “Hello” الشهيرة هذا اللقب، من خلال ألبومها الغنائي 21، الذي أصدرته عام 2011، وتمكن من البقاء على المخططات لمدة 520 أسبوعاً.

وتمكنت المغنية البالغة من العمر 33 عاماً من إثارة إعجاب العديد من المتابعين، عندما أطلقت ألبومها في السنة الثانية، وهو الألبوم الذي أصبح الأكثر مبيعاً لمدة عامين.

وتم بيع أكثر من 4 ملايين نسخة من الألبوم، ما يجعله مبدعاً حيث لم يحدث هذا الأمر مع أي فنان آخر بعد مايكل جاكسون، الذي تمكن من تحقيق ذلك عامَيْ 1983 و1984.

وتمكنت أديل، في الفترة الأخيرة، من تحقيق إنجاز آخر مع ألبومها الأخير 30، الذي حصل مؤخراً على المركز الأول لمدة أربعة أسابيع متتالية.

وحققت أديل رقماً قياسياً بمبيعات ألبومها الجديد، حيث أصبح ألبوم 30، أول ألبوم يبيع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

وقد بيع ما يزيد على مليون نسخة من الألبوم منذ 6 ديسمبر، كما يتصدر ألبوم أديل أعلى مخططات قائمة “Billboard 200″، وفقاً لمخططات “بيلبورد”، وشركة “MRC Data”.

وباع ألبوم أديل 692 ألف نسخة في الأسبوع الأول بعد إصداره في 19 نوفمبر، ثم باع 225 ألف نسخة في الأسبوع الثاني.