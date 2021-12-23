“بضع ساعات في يوم ما”.. مي عمر تطل من كواليس فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية، مي عمر، عن صور للمرة الأولى من كواليس تصوير فيلمها السينمائي الجديد “بضع ساعات في يوم ما”، الذي تقوم ببطولته، ويشاركها العمل النجم المصري أحمد السعدني.

وتفاعل مع منشور مي عمر، الذي شاركته عبر حسابها في “إنستغرام”، عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تلك الصور، وظهر معها أحمد السعدني، وهشام ماجد، ومحمد سلام، إضافة إلى مؤلف العمل الكاتب محمد صادق، والمنتج أحمد السبكي.

وشوقت مي عمر متابعيها نحو الفيلم، في إطار مواصلة التصوير وعرضه قريباً، تاركة تعليقاً على تلك الصور، قائلة: “خلف الكواليس.. بضع ساعات في يوم ما.. قريباً”، فيما أعرب عدد من المتابعين عن حماسهم وانتظارهم للعمل.

من جانبه، شارك هشام ماجد ذات الصور عبر حسابه في “إنستغرام”، تاركاً تعليقاً باسم الفيلم فقط “بضع ساعات في يوم ما”، فيما غازل الجمهور أحمد السعدني، كونه ظهر وهو ملتف بقطعة من الملابس بسبب برودة الطقس، حيث سخر البعض منه، لاعتقادهم أنه اصطحب معه “بطانية” في كواليس تصوير الفيلم.

وتعاقدت مي عمر على بطولة فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، والذي يعيدها إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ مشاركتها الفنان المصري تامر حسني فيلمه السينمائي “تصبح على خير”.